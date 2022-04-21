Экономисты ВШЭ назвали общие черты санкционного и COVID-кризисов

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Общие черты кризисов в 2020 и 2022 годах заключаются в высокой инфляции, неэкономической природе и ослаблении рубля. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ.
Эксперты отмечают, что введенные после начала спецоперации на Украине санкции стран Запада представляют собой водораздел между обусловленным пандемией кризисом и новым, разворачивающимся сейчас. Об этом говорится в докладе «Инфляционные вызовы периода пандемии и уроки для будущего».
РБК со ссылкой на документ отмечает, что фундаментальным сходством кризисов 2020-го и 2022 года является то, что они вызваны шоками неэкономической природы. В частности, речь о пандемии коронавируса и западных санкциях.
Главными похожими чертами экономисты назвали рост инфляции, который начался с ажиотажа на потребрынке, шоках предложения на начальном этапе, значительном снижении круса рубля. Кроме того, специалисты в перечень сходств включили меры антикризисной поддержки населения и бизнеса, сокращение числа трудовых мигрантов, а также эффекты дезорганизации (в том числе нарушения цепочек поставок).
Раннее член экспертного клуба «Дигория» Михаил Кузнеченков спрогнозировал ситуацию в мировой экономике в 2022 году. Об этом информирует RT.