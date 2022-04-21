Экономисты ВШЭ назвали общие черты санкционного и COVID-кризисов

Эксперты отмечают, что введенные после начала спецоперации на Украине санкции стран Запада представляют собой водораздел между обусловленным пандемией кризисом и новым, разворачивающимся сейчас. Об этом говорится в докладе «Инфляционные вызовы периода пандемии и уроки для будущего».