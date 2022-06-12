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Экономисты назвали сценарии ценообразования на товары при параллельном импорте

Экономисты назвали сценарии ценообразования на товары при параллельном импорте
Федеральное агентство новостей

Рост цен при параллельном импорте объясняется затратами поставщиков, налогами и рисками. Такого мнения придерживается часть экономистов, опрошенных агентством «Прайм».

По словам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслава Чеглова, параллельный импорт — недешевое дело, поскольку оно связано с посредничеством. Он добавил, что не верит в снижение цен в скором времени. Однако другие экономисты считают, что товары подешевеют и останется только «наценка за риск».

«Де-факто после полноценного запуска поставок через параллельный импорт могут подешеветь чуть ли не все товары, которые последние несколько месяцев либо завозились в минимальном количестве, либо не завозились вообще», — отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

Он уточнил, что стоимость упадет на такие товары, как материалы для строительства и отделки, которые поставлялись из Европы.

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