Экономисты назвали сценарии ценообразования на товары при параллельном импорте

Рост цен при параллельном импорте объясняется затратами поставщиков, налогами и рисками. Такого мнения придерживается часть экономистов, опрошенных агентством «Прайм».
По словам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслава Чеглова, параллельный импорт — недешевое дело, поскольку оно связано с посредничеством. Он добавил, что не верит в снижение цен в скором времени. Однако другие экономисты считают, что товары подешевеют и останется только «наценка за риск».
«Де-факто после полноценного запуска поставок через параллельный импорт могут подешеветь чуть ли не все товары, которые последние несколько месяцев либо завозились в минимальном количестве, либо не завозились вообще», — отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.
Он уточнил, что стоимость упадет на такие товары, как материалы для строительства и отделки, которые поставлялись из Европы.