Экономисты назвали сценарии ценообразования на товары при параллельном импорте

По словам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслава Чеглова, параллельный импорт — недешевое дело, поскольку оно связано с посредничеством. Он добавил, что не верит в снижение цен в скором времени. Однако другие экономисты считают, что товары подешевеют и останется только «наценка за риск».