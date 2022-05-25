Экономисты назвали долгосрочный депозит самым надежным способом сохранить накопления

По словам аналитика банковских рейтингов НРА Натальи Богомоловой, человеку лучше открыть долгосрочный депозит на один год или на девять месяцев, если он в течение года не собирается пользоваться деньгами. Если средства могут понадобиться раньше, то лучше выбрать краткосрочный депозит на срок от одного до трех месяцев.