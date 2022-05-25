Экономисты назвали долгосрочный депозит самым надежным способом сохранить накопления

Долгосрочный депозит является наиболее надежным методом сохранить накопления. Об этом сообщили участники рынка, которых опросило издание «Лента.ру».
Экономисты призывают вкладывать деньги на срок от одного года до пяти лет. Это необходимо, чтобы зафиксировать относительно высокие ставки. Базовый сценарий аналитики Национального рейтингового агентства предполагает, что на будущем заседании ЦБ ключевую ставку снизят на 11%. В результате средние ставки по депозитам упадут. В связи с этим открывать вклады нужно в данный момент.
По словам аналитика банковских рейтингов НРА Натальи Богомоловой, человеку лучше открыть долгосрочный депозит на один год или на девять месяцев, если он в течение года не собирается пользоваться деньгами. Если средства могут понадобиться раньше, то лучше выбрать краткосрочный депозит на срок от одного до трех месяцев.
Индексация пенсии и МРОТ коснется свыше 50 млн россиян. Об этом ранее сообщил экономист Юрий Ершов, передает RT.