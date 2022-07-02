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Экономисты американского CBS назвали потрясающим укрепление рубля в условиях санкций

Экономисты американского CBS назвали потрясающим укрепление рубля в условиях санкций
Федерально агентство новостей

Российская национальная валюта демонстрирует потрясающий рост, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Такое мнение высказали экономисты, опрошенные американским телеканалом CBS.

Они подчеркнули, что в условиях подобного давления со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза любая другая страна бы столкнулась с потерей инвесторов, а также с оттоком капиталов. Однако Россия смогла предотвратить данный исход.

«Это нестандартная ситуация», — завил профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель.

Финансисты отметили, что подобный успех является следствием шагов по предотвращению вывода денег за границу, предпринятых правительством России. Вместе с подорожанием топлива эти факторы значительно увеличили спрос на российскую валюту и укрепили ее.

кризис российская валюта рубль санкции
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