Российская национальная валюта демонстрирует потрясающий рост, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Такое мнение высказали экономисты, опрошенные американским телеканалом CBS.
Они подчеркнули, что в условиях подобного давления со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза любая другая страна бы столкнулась с потерей инвесторов, а также с оттоком капиталов. Однако Россия смогла предотвратить данный исход.
«Это нестандартная ситуация», — завил профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель.
Финансисты отметили, что подобный успех является следствием шагов по предотвращению вывода денег за границу, предпринятых правительством России. Вместе с подорожанием топлива эти факторы значительно увеличили спрос на российскую валюту и укрепили ее.