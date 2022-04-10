Экономист Зубец указал на причину подорожания продуктов питания во всем мире

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Массовое улучшение качества жизни в развивающихся странах способствует увеличению спроса на еду. В совокупности с шоком, который представлял собой коронавирус и сбой поставок зерна с Украины, это дало негативный эффект,
рассказал экономист Алексей Зубец в интервью изданию «Украина.ру».
«Стандарты качества жизни в развивающихся странах приближаются к
европейским, люди хотят жить, как европейцы (по сути, хотят больше кушать), и
это все поднимает цены на продовольствие на мировом рынке, потому что увеличился
спрос», — отметил он.
Сокращение экспорта зерна — один из самых серьезных рычагов давления на Запад, который есть у России. Зубец уверен, что если он будет использован, то недружественные страны понесут серьезные экономические потери.
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