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    Экономист Зубец указал на причину подорожания продуктов питания во всем мире

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Федеральное агентство новостей

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    Федеральное агентство новостей

    Массовое улучшение качества жизни в развивающихся странах способствует увеличению спроса на еду. В совокупности с шоком, который представлял собой коронавирус и сбой поставок зерна с Украины, это дало негативный эффект, 

    рассказал экономист Алексей Зубец в интервью изданию «Украина.ру».

    «Стандарты качества жизни в развивающихся странах приближаются к
    европейским, люди хотят жить, как европейцы (по сути, хотят больше кушать), и
    это все поднимает цены на продовольствие на мировом рынке, потому что увеличился
    спрос», — отметил он.

    Сокращение экспорта зерна — один из самых серьезных рычагов давления на Запад, который есть у России. Зубец уверен, что если он будет использован, то недружественные страны понесут серьезные экономические потери.

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