Экономист Завьялов предупредил о росте цен на молоко и яйца осенью

Осенью в России можно ожидать плавного подорожания молочной продукции, колбасных изделий, яиц и овощей. Об этом предупредил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.
Экономист напомнил, что цены на свинину и рыбопродукты в основном растут в конце года, сезонное подорожание птицы бывает осенью. Чай и кофе дорожают без резких скачков в течение года. Цены на фрукты растут с мая по июнь, но традиционно снижаются в августе, сообщил агентству «Прайм» Завьялов.
«В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что “зерновая” составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется», – отметил экономист.
Хлеб и большинство продуктов дорожают не из-за аграрной составляющей, объяснил Завьялов. На их цены влияет рост расходов на газ, электричество, оплату труда и логистику.