Экономист Завьялов предупредил о росте цен на молоко и яйца осенью

Экономист напомнил, что цены на свинину и рыбопродукты в основном растут в конце года, сезонное подорожание птицы бывает осенью. Чай и кофе дорожают без резких скачков в течение года. Цены на фрукты растут с мая по июнь, но традиционно снижаются в августе, сообщил агентству «Прайм» Завьялов.