Экономист Виноградов поддержал идею взимать штрафы за разглашение персональных данных

Экономист Виноградов поддержал идею взимать штрафы за разглашение персональных данных Новости
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Кодекс об административных правонарушениях планируется дополнить положениями, которые определят ответственность за разглашение персональных данных. Об этом сообщил экономист Вадим Виноградов.

На данный момент, согласно закону «О персональных данных», личные сведения являются конфиденциальной информацией, которую нельзя разглашать без разрешения. Однако Роскомнадзор ежегодно фиксирует сотни инцидентов попадания личных данных в руки к третьим лицам по вине сотрудников банков и других организаций, передает газета «Известия». Безнаказанность в этом вопросе может обернуться увеличением числа инцидентов.

«Внесение отдельного состава по данному нарушению видится оправданным, поскольку существующие нормы КоАПа его не учитывают. Это может быть сделано посредством корректировки, дополнения ст. 13.11 КоАП, посвященной нарушению законодательства РФ в области персональных данных. Мы говорим о наличии правового пробела, который необходимо ликвидировать», — объяснил экономист Вадим Виноградов.

На данный момент соответствующие предложения прорабатывают совместно Советом Федерации и заинтересованными ведомствами. По мнению экспертов, благодаря таким мерам бизнес и госструктуры будут более аккуратно обращаться с персональными данными людей, передает «360»

 
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