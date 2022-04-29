Экономист Устюжанина назвала три варианта восстановления экономики России

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Доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина во время беседы с РИА Новости назвала три возможных варианта восстановления экономики России.
Первый вариант исходит из того, что у России получится наладить импорт через третьи страны. При таком раскладе случится удорожание производства и самого товара.
Второй сценарий предполагает, что произойдет усиление санкций в отношении Москвы. Тогда Россия будет вынуждена начать восстанавливать и развивать свои технологии.
Третий вариант является компромиссным. По словам экономиста, он заключается в договоренности между Западом и Россией, в результате которой ограничения ослабят. Однако, понимая будущие угрозы, Москва займется реальным импортозамещением.