    В тренде

    Экономист Устюжанина назвала три варианта восстановления экономики России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экономист Устюжанина назвала три варианта восстановления экономики России

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

    Доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина во время беседы с РИА Новости назвала три возможных варианта восстановления экономики России.

    Первый вариант исходит из того, что у России получится наладить импорт через третьи страны. При таком раскладе случится удорожание производства и самого товара.

    Второй сценарий предполагает, что произойдет усиление санкций в отношении Москвы. Тогда Россия будет вынуждена начать восстанавливать и развивать свои технологии.

    Третий вариант является компромиссным. По словам экономиста, он заключается в договоренности между Западом и Россией, в результате которой ограничения ослабят. Однако, понимая будущие угрозы, Москва займется реальным импортозамещением.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »