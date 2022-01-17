Экономист Суслов: Европа оказалась в тупиковой ситуации по газу из-за требований США

Экономист Суслов: Европа оказалась в тупиковой ситуации по газу из-за требований США Новости
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Россия крайне грамотно подошла к вопросам поставок природного газа в Европу. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

По словам Суслова, Россия фактически пошла на хитрый маневр и использовала инструменты ценообразования Брюсселя против самих европейцев. Кроме того, страна смогла «наказать рублем» прислужников США в Европе.

Сейчас европейские страны оказались в тупиковой ситуации из-за того, что свою политику им пытаются навязать США. В результате попытки ряда стран получить энергетическую независимость от Москвы обернулись полным провалом, говорит Суслов. Россия смогла заставить же прислужников США закупать газ по спотовым ценам.

«На этом выигрывает Германия и целый ряд других стран, но проигрывает Польша, которая отказалась от долгосрочных контрактов, и Украина. Поэтому Россия во всем этом экономически выигрывает», — подытожил экс-министр.

Ранее стало известно, что Европа впервые после 2011 года столкнулась с рекордным снижением объемов газа в хранилищах, пишет RT. К 12 января наполненность ПХГ составила 49,33%, то есть 53,26 млрд кубометров. В прошлом году в этот же период там было на 17,7 млрд кубометров газа больше.

 
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Виктор Суслов газ Россия
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