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    Экономист Сорокина: участники и инвалиды ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экономист Сорокина: участники и инвалиды ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

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    pixabay.com

    Президент России Владимир Путин в 2019
    году подписал Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Об
    этом напомнила доцент экономического факультета РУДН, к.э.н. Лариса Сорокина.

    В интервью для агентства «Прайм» эксперт отметила,
    что граждане, участвовавшие в ВОВ, могут получить по 10 тыс. рублей.

    «В 2022 году помимо выплаты в 10 тысяч
    рублей предусмотрены доплаты по регионам. Например, в Московской
    области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат
    по 25 тысяч рублей», — отметила Сорокина.

    Она добавила, что россияне, имеющие знаки «Житель
    блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдовы
    участников ВОВ и труженики тыла могут рассчитывать на доплату в размере 15 тыс.
    рублей. Этот указ действует и для несовершеннолетних узников фашизма.

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