Экономист Сорокина: участники и инвалиды ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

Она добавила, что россияне, имеющие знаки «Житель

блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдовы

участников ВОВ и труженики тыла могут рассчитывать на доплату в размере 15 тыс.

рублей. Этот указ действует и для несовершеннолетних узников фашизма.