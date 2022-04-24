Экономист Сорокина: участники и инвалиды ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

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Президент России Владимир Путин в 2019
году подписал Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Об
этом напомнила доцент экономического факультета РУДН, к.э.н. Лариса Сорокина.
В интервью для агентства «Прайм» эксперт отметила,
что граждане, участвовавшие в ВОВ, могут получить по 10 тыс. рублей.
«В 2022 году помимо выплаты в 10 тысяч
рублей предусмотрены доплаты по регионам. Например, в Московской
области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат
по 25 тысяч рублей», — отметила Сорокина.
Она добавила, что россияне, имеющие знаки «Житель
блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдовы
участников ВОВ и труженики тыла могут рассчитывать на доплату в размере 15 тыс.
рублей. Этот указ действует и для несовершеннолетних узников фашизма.