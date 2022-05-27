Западные страны ввели жесткие санкции против РФ из-за конфликта на Украине. Ограничительные меры в первую очередь отразились на государствах, которые их объявили.

«Они не признают, что наибольший негативный эффект оказывают западные санкции против России. Западная пропаганда серьезно подрывает мировую осведомленность и возможность избежать надвигающуюся продовольственную катастрофу», — написал Росс в колонке Asia Times.

По его словам, «Большая семерка» намеренно вводит в заблуждение мировое сообщество, называя причиной кризиса прекращение экспорта зерна из Украины.

США и страны G7 солгали о причинах продовольственного кризиса. По данным экономиста Джона Росса, они умолчали о негативных последствиях антироссийских санкций.