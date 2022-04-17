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    Экономист Рошелл усомнился в компетентности Псаки в сфере экономики

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com / Yuri Gripas/Keystone Press Agency

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    globallookpress.com / Yuri Gripas/Keystone Press Agency

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вряд ли изучала экономику в университете. Об этом заявил эксперт в макроэкономике Митч Рошелл.

    Специалист прокомментировал слова представителя Белого дома о том, что рост инфляции в США временный. Рошелл предположил, что Псаки в университете изучала только политологию, но не экономику.

    Эксперт отметил, что по всем признакам темпы инфляции могут даже ускориться. В связи с этим он выразил опасения, что обесценивание валюты не исчезнет с рынка США в ближайшее время.

    Рекордное ускорение уровня инфляции, наблюдаемое в США, вызвано вовсе не специальной операцией России на Украине. К ней привела политика, проводимая американскими властями, следует из материала газеты The Wall Street Journal.

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