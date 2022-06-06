Экономист Проскудин считает возможным снижение курса доллара до 45 рублей

Американская валюта в последние недели то тестировала отметки многолетних минимумов, то резко уходила в рост. В июне доллар продолжит укрепляться, однако в июле снова начнет «тонуть», поделился прогнозом с «Известиями» главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.
Курс национальной валюты США в первый месяц лета будет поддержан существенным оттоком с рублевых депозитов на фоне снижения ставок по ним и предстоящим уходом денег со вкладов на валютный и фондовый рынки. В дальнейшем ситуация выровняется, что негативно скажется на американской валюте.
По оценке Прокудина, в условиях текущей технической картины курс доллара может варьироваться в диапазоне от 45 до 50 рублей. Однако после этого рубль ожидает очередной отскок, более сильный, чем майский, — порядка 20%.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что для сохранения сбережений идеально подходит именно доллар. Валюта США является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности, приводит его слова «ФедералПресс».