Экономист Проскудин считает возможным снижение курса доллара до 45 рублей

Курс национальной валюты США в первый месяц лета будет поддержан существенным оттоком с рублевых депозитов на фоне снижения ставок по ним и предстоящим уходом денег со вкладов на валютный и фондовый рынки. В дальнейшем ситуация выровняется, что негативно скажется на американской валюте.