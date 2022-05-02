Экономист Петровская: недостатки системы проверки доходов делают выплаты неэффективными

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Пособия в России платят не всегда тем, кому нужно, поскольку проверить доходы трудно. Об этом сообщила завкафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.
Эффективность социальной поддержки остается достаточно низкой, заявила эксперт в беседе с «Праймом». По ее словам, это связано с тем, что для проверки доходов используются несовершенные механизмы.
При получении «серой» заработной платы среднедушевой доход будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР. Он может оказаться существенно ниже реального дохода, указала она.
Также есть проблемы при определении совокупного дохода семьи. Это видно в ситуации, когда кто-то из членов семьи оформлен как индивидуальный предприниматель.
Ранее жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки для безработных. Об этом информирует РИАМО.