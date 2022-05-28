Экономист Переславский объяснил высокие цены на товары логистическими расходами

Россиянам стоит ожидать увеличения стоимости товаров из-за проблем в логистике, заявил в беседе с агентством «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Аналитик напомнил, что власти страны следят за инфляцией и договоренностями относительно завышения цен, пресекая незаконную деятельности. Но жителям РФ не стоит надеяться на снижение показателей на фоне укрепления рубля.
«Далеко не факт, что цены вернутся к уровням прошлого года. Куда более вероятно развитие событий, при котором они замрут на текущих уровнях и рынок будет ждать дальнейшего развития событий», — уточнил специалист.
Переславский также обратил внимание, что отдельные товары могут упасть в цене, но такие результаты будут связаны с тем, что ряд предпринимателей подняли стоимость продукции в период слабого рубля.