Экономист Миловидов призвал российский бизнес искать партнеров в дружественных странах

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

pixabay.com

Несмотря на всю важность замещения импорта во время санкций,
бизнесменам из России нужно активно искать надежных партнеров в дружественных
странах. Об этом заявил экономист Владимир Миловидов.

Специалист во время беседы с РИА Новости
подчеркнул, что на фоне санкционного давления импортозамещение должно быть
лозунгом отечественной экономики. По словам эксперта, нужно всеми методами
стимулировать российское производство.

Миловидов при этом отметил, что Россия не сможет все
заменить. В связи с этим отечественным предпринимателям необходимо быстро
выстраивать новые торговые цепочки, которые не зависят от внешних катаклизмов.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru