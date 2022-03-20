Экономист Миловидов призвал российский бизнес искать партнеров в дружественных странах

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Несмотря на всю важность замещения импорта во время санкций,
бизнесменам из России нужно активно искать надежных партнеров в дружественных
странах. Об этом заявил экономист Владимир Миловидов.
Специалист во время беседы с РИА Новости
подчеркнул, что на фоне санкционного давления импортозамещение должно быть
лозунгом отечественной экономики. По словам эксперта, нужно всеми методами
стимулировать российское производство.
Миловидов при этом отметил, что Россия не сможет все
заменить. В связи с этим отечественным предпринимателям необходимо быстро
выстраивать новые торговые цепочки, которые не зависят от внешних катаклизмов.
загрузка...