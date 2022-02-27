Экономист Лосев: санкции США против Центробанка РФ разрушат мировую финансовую систему

Экономист Лосев: санкции США против Центробанка РФ разрушат мировую финансовую систему Новости
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Гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев считает, что санкции Соединенных Штатов в отношении Банка России могут запустить процесс разрушения мировой финансовой системы.

ЕС, США, Канада и Британия опубликовали совместное заявление, по которому они договорились ввести ограничения против Центробанка России. Это было сделано для того, чтобы не позволить ЦБ использовать некоторые активы. Александр Лосев в беседе с РИА Новости рассказал, что подобный шаг станет крайне негативным прецедентом, предупреждением для центральных банков других стран.

Экономист Лосев: санкции США против Центробанка РФ разрушат мировую финансовую систему

«Если Соединенные Штаты введут санкции против Банка России, то создадут мощный негативный прецедент для других стран и запустят процесс разрушения текущей глобальной финансовой системы, которая десятилетия работала по неизменным правилам», — рассказал Лосев.

Он отметил, что если такие санкции будут один раз введены, то центральные банки по всему миру могут задуматься о «начале конца американского рынка казначейских обязательств», и угрозы о подобных мерах выглядят как откровенный блеф.

Несколько стран заявили о введении санкций против РФ после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Лидеры Луганской и донецкой народных областей попросили Москву о помощи из-за обострения ситуации.

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