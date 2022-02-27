Экономист Лосев: санкции США против Центробанка РФ разрушат мировую финансовую систему

Гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев считает, что санкции Соединенных Штатов в отношении Банка России могут запустить процесс разрушения мировой финансовой системы.

ЕС, США, Канада и Британия опубликовали совместное заявление, по которому они договорились ввести ограничения против Центробанка России. Это было сделано для того, чтобы не позволить ЦБ использовать некоторые активы. Александр Лосев в беседе с РИА Новости рассказал, что подобный шаг станет крайне негативным прецедентом, предупреждением для центральных банков других стран.

«Если Соединенные Штаты введут санкции против Банка России, то создадут мощный негативный прецедент для других стран и запустят процесс разрушения текущей глобальной финансовой системы, которая десятилетия работала по неизменным правилам», — рассказал Лосев.

Он отметил, что если такие санкции будут один раз введены, то центральные банки по всему миру могут задуматься о «начале конца американского рынка казначейских обязательств», и угрозы о подобных мерах выглядят как откровенный блеф.

Несколько стран заявили о введении санкций против РФ после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Лидеры Луганской и донецкой народных областей попросили Москву о помощи из-за обострения ситуации.

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