Не все страны коллективного Запада готовы жертвовать своими национальными интересами в попытках сокрушить российскую экономику.
Американское издание The New York Times сообщает, что не все страны Евросоюза согласны слепо следовать по антироссийскому пути, чтобы сокрушить экономику РФ.
Американские обозреватели отметили, что некоторые европейские страны продолжают сотрудничать с Москвой, несмотря на санкции и ограничения. Так, есть государства Евросоюза, которые буквально выкручивают руки Брюсселю и пытаются защитить секторы, которые считают слишком ценными для национальной экономики.
Сообщается, что Франция не стала отказываться от закупок урана у Москвы, а Греция освободила свои судовые компании от нефтяного эмбарго и принимает участие в транспортировке черного золота из России. Даже Бельгия не допускает посягательств на очень ценную для нее сферу взаимоотношений с РФ – торговлю алмазами.
Экономист Валерий Корнеев сравнил Соединенные Штаты с тисками, которые сжимают пальцы Евросоюза, вынуждая ЕС отказываться от выгодного сотрудничества с Россией.
«Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — цитирует эксперта телеканал «360».
Корнеев отметил, что, судя по всему, еще остались вменяемые европейцы, которые пытаются сохранить отношения с Москвой, при этом сохранив национальные экономики.