Экономист Корнеев: без ресурсов из России экономика Европы очень быстро рухнет

Сообщается, что Франция не стала отказываться от закупок урана у Москвы, а Греция освободила свои судовые компании от нефтяного эмбарго и принимает участие в транспортировке черного золота из России. Даже Бельгия не допускает посягательств на очень ценную для нее сферу взаимоотношений с РФ – торговлю алмазами.