Экономист Колташов ждет от Великобритании «неожиданной» реакции на газовый кризис

Британия не будет поддерживать США в конфликте с РФ, чтобы избежать проблем, связанных с поставками газа. Такое мнение экономиста Василия Колташова приводит «ПолитРоссия».

Лондон боится, что после введения санкций Россия ограничит экспорт газа в Европу. Британцы почти не покупают российский газ, однако ограничение поставок чревато ростом цен на спотовом рынке.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что Москва вполне может пойти на такой шаг из-за появления торговых ограничений Запада. Европа недополучит некоторую часть голубого топлива, сама себе создавая проблемы.

«Это действительно может привести к тому, что газа будет поставлено меньше из России. Он просто уйдет в Индию, Китай, куда-нибудь еще. Уйдет танкерами в Юго-Восточную Азию», — пояснил он.

Стоимость энергоресурсов в Европе резко вырастет, и это негативно повлияет на разные сферы экономики. В Соединенном Королевстве все понимают и не хотят оказаться в незавидном положении.

«В этом случае на спотовом рынке газа цены вырастут. Они уже перебирались за две тысячи долларов. Эта цена не удерживалась, но она была ценой-предупреждением. Британские правящие круги не могут не понимать, что такая стоимость может стать и постоянной, если, как сказал президент США, в ответ "на агрессию России" введут реальные санкции», — подчеркнул Колташов.

Британии нет смысла идти на поводу у США и вводить санкции против РФ, ведь за это придется дорого заплатить. Скорее всего, она просто отойдет в сторону от конфликта, вопреки ожиданиям США, ограничившись дежурными дипломатическими заявлениями.

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