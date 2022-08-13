Экономист Колташов: отмена Соглашения о дружбе с РФ стерла границы Украины

Украина стала страной с неопределенным статусом. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По мнению аналитика, отмена Соглашения о дружбе с Россией стерла границы государства. Теперь это просто пространство, сказал эксперт для «Украина.ру».
«Как это про Петлюру говорили: в вагоне Директория – под вагоном территория. Территория там, где контролирует Зеленский», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что украинские власти с трудом находят средства для выплат своим военным, поскольку финансирование от западных стран поступает медленно. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.