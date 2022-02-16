Экономист Колташов объяснил, почему США экстренно необходима сделка с РФ по Украине

Экономист Колташов объяснил, почему США экстренно необходима сделка с РФ по Украине Новости
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов убежден, что США крайне заинтересованы в скорейшем заключении сделки с РФ по Украине.

Колташов в беседе с журналистами портала Baltnews заявил, что Соединенные Штаты с большой долей вероятности захотят заключить с Россией сделку по Украине. Это связанно с тем, что Вашингтон хочет избавиться от довольно напряженного направления своей деятельности для того, чтобы уделить больше внимания и ресурсов своим внутренним проблемам.

Экономист Колташов объяснил, почему США экстренно необходима сделка с РФ по Украине

Эксперт отметил, что в связи с финансовыми проблемами США будут вынуждены сократить расходы на военные базы. Вашингтон больше не может себе позволить «бездумно тратить деньги», и вскоре перейдет к экономии.

Колташов особо подчеркнул, что на фоне внутренних экономических и социальных проблем Вашингтон должен показать крупную и эффектную победу в какой-угодно сфере для того, чтобы отвлечь внимание общественности и поднять рейтинг политических элит. Сделка с РФ как раз может оказаться таким шагом.

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