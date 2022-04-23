Экономист Коган призвал к диверсификации сбережений на случай дефолта

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Россиянам
следует хранить сбережения в разных валютах, чтобы защититься от экономической
нестабильности, считает представитель «Высшей школы управления финансами»
Михаил Коган. По его словам, такая мера поможет в случае дефолта.
«Нужно
понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в
результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо
государства», — отметил он в беседе с агентством «Прайм».
Коган добавил, что последствия потенциального дефолта России будут минимальными, так
как государство обладает резервами, достаточными для обслуживания всех внешних долгов.
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