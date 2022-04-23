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    Экономист Коган призвал к диверсификации сбережений на случай дефолта

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экономист Коган призвал к диверсификации сбережений на случай дефолта

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    Федеральное агентство новостей

    Россиянам
    следует хранить сбережения в разных валютах, чтобы защититься от экономической
    нестабильности, считает представитель «Высшей школы управления финансами»
    Михаил Коган. По его словам, такая мера поможет в случае дефолта.

    «Нужно
    понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в
    результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо
    государства», — отметил он в беседе с агентством «Прайм».

    Коган добавил, что последствия потенциального дефолта России будут минимальными, так
    как государство обладает резервами, достаточными для обслуживания всех внешних долгов.

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