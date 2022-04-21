Экономист из ФРГ Майер предсказал ЕС длительную инфляцию и угрозу краха евро

По мнению аналитика, регион переживает не только

экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия

последних событий. При этом Европейский центральный банк продолжает

печать банкноты, не имея возможности хоть как-то повлиять на конъюнктуру в мире, передает РИА Новости.