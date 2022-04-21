Экономист из ФРГ Майер предсказал ЕС длительную инфляцию и угрозу краха евро

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Евросоюз в скором времени может столкнуться с рекордным
ростом инфляции, которая повлечет за собой уничтожение евро, заявил в беседе с
немецким изданием Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший главный экономист
Deutsche Bank Томас Майер.
По мнению аналитика, регион переживает не только
экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия
последних событий. При этом Европейский центральный банк продолжает
печать банкноты, не имея возможности хоть как-то повлиять на конъюнктуру в мире, передает РИА Новости.
«Если ситуация не изменится, люди начнут искать замену
официальным деньгам», — подчеркнул Майер.
Издание Die Welt ранее опубликовало информацию о значительном росте
цен на продукцию немецких производителей на фоне антироссийских санкций. Новые
показатели стали рекордными с 1949 года.