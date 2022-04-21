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    Экономист из ФРГ Майер предсказал ЕС длительную инфляцию и угрозу краха евро

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экономист из ФРГ Майер предсказал ЕС длительную инфляцию и угрозу краха евро

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    pixabay.com/PD

    Евросоюз в скором времени может столкнуться с рекордным
    ростом инфляции, которая повлечет за собой уничтожение евро, заявил в беседе с
    немецким изданием Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший главный экономист
    Deutsche Bank Томас Майер.

    По мнению аналитика, регион переживает не только
    экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия
    последних событий. При этом Европейский центральный банк продолжает
    печать банкноты, не имея возможности хоть как-то повлиять на конъюнктуру в мире, передает РИА Новости. 

    «Если ситуация не изменится, люди начнут искать замену
    официальным деньгам», — подчеркнул Майер.

    Издание Die Welt ранее опубликовало информацию о значительном росте
    цен на продукцию немецких производителей на фоне антироссийских санкций. Новые
    показатели стали рекордными с 1949 года.

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