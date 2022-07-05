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Экономист Иванова-Швец: россияне могут законно «докупить стаж» для выхода на пенсию

Экономист Иванова-Швец: россияне могут законно «докупить стаж» для выхода на пенсию
Федеральное агентство новостей

Россияне могут законно «докупить» стаж, если его не хватает для оформления пенсии по старости. Об этом сообщила кандидат экономических наук Людмина Иванова-Швец.

В России до 2024 года действует переходный период, во время которого для каждого года выхода на пенсию определен необходимый трудовой стаж и количество накопленных баллов. С 2024 года нужно будет иметь не менее 30 баллов и 15 лет трудового стажа, сообщила агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами». Закон, по ее словам, допускает «покупку» 7,5 лет стажа.

«Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла», — отметила экономист.

Ранее «360» сообщил, что военные пенсионеры с 1 июня получили перерасчет пенсий. Согласно принятым депутатами Госдумы поправкам в законодательство, выплату проиндексировали на 10%.

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