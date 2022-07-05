Экономист Иванова-Швец: россияне могут законно «докупить стаж» для выхода на пенсию

В России до 2024 года действует переходный период, во время которого для каждого года выхода на пенсию определен необходимый трудовой стаж и количество накопленных баллов. С 2024 года нужно будет иметь не менее 30 баллов и 15 лет трудового стажа, сообщила агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами». Закон, по ее словам, допускает «покупку» 7,5 лет стажа.