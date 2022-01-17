Экономист Хазин: Россия в два хода заставит США отказаться от санкций и принятия Украины в НАТО

Россия может совершить несколько неожиданных шагов, которые заставят США навсегда отказаться от принятия Украины в НАТО, заявил экономист Михаил Хазин.

Хазин считает бессмысленными попытки некоторых американских сенаторов угрожать России санкциями. По его словам, США никогда не пойдут на такой шаг, потому что он нанесет огромный ущерб самим американцам. Что касается манипуляций с принятием Украины в НАТО, то они также будут иметь лишь негативные последствия. В ответ на них Россия может провернуть быструю и короткую «шахматную партию» с гарантированным матом в два хода, передает ФАН.

«Допустим, они все же потащили Украину в Североатлантический альянс. Теперь представьте себе, что завтра, что-то там в Гондурасе зачесалось и Гондурас объявляет о вхождении в ОДКБ. Пусть это будет в 9:00 утра. В 9:05 Россия объявляет, что в связи со вступлением Гондураса в ОДКБ там уже создана база и там уже стоят российские ракеты с подлетным временем до США 15 минут», — сообщил эксперт.

Он не исключил, что в Латинской Америке как минимум десяток стран захотят присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На этом фоне Вашингтон будет вынужден отказаться от «украинской затеи» и забыть о каких-либо санкциях.

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