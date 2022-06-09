Экономист Хазин признался, какое событие стало самым ярким с начала российской спецоперации

Поручение премьер-министра России Михаила Мишустина о подготовке предложений в области промышленной ипотеки является «наиболее ярким событием» со старта спецоперации на Украине. Так считает экономист Михаил Хазин.
При этом он предупредил, что «вредители в министерствах» могут постараться затянуть разработку инициатив.
«Вот я считаю одним из наиболее ярких событий у нас с начала спецоперации. Это, конечно, не полный объем дешевых инвестиций. Но уже если учесть, что это может пойти под аренду и все остальное, это сильный шаг вперед», – отметил Хазин во время интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.
Ранее глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит вести спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины на фоне давления Запада. Об этом сообщили в RT.