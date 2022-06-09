Экономист Хазин признался, какое событие стало самым ярким с начала российской спецоперации

«Вот я считаю одним из наиболее ярких событий у нас с начала спецоперации. Это, конечно, не полный объем дешевых инвестиций. Но уже если учесть, что это может пойти под аренду и все остальное, это сильный шаг вперед», – отметил Хазин во время интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.