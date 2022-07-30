Экономист Хазин предупредил: все, на чем стоят США может разрушиться через несколько месяцев

«Сегодня средний спад американской экономики составляет 8–9% в год. И это будет продолжаться еще довольно долго. И это ключевая проблема Запада. У нас тоже есть проблемы, но у нас нет спада 9% в год постоянно еще на пять лет вперед. А они не могут зафиксировать ситуацию – невозможно договариваться ни с кем, если платформа, на которой ты договариваешься, через три месяца разрушится», — заключил Хазин.