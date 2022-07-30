Экономист Хазин предупредил: все, на чем стоят США может разрушиться через несколько месяцев

Экономист Михаил Хазин считает, что политики и финансисты в США не осознают всю глубину кризиса американской экономики и не понимают его природу, из-за этого фундамент, на котором стояли Соединенные Штаты скоро обрушится.
Хазин в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» напомнил, что в США экономический спад начался в 2021 году. Интенсивно росли цены на недвижимость, промышленные товары, ФРС поднял ставку до 20% и при этом никто не мог понять, в чем причины кризиса и каик есть пути выхода.
«При повышении ставки монетарная составляющая снижается – правда, она маленькая. А структурная растет. И обнаружилось, что их совокупное влияние идет в плюс. При росте ставки сегодня инфляция будет расти. А они не могут это ни признать, ни сказать. Потому что как можно сказать: мы 30–40 лет преподавали, что это синее, а оно вдруг оказалось розовым», — рассказал Хазин.
Эксперт считает, что неспособность США обуздать разгорающийся кризис лишает страну платформы, дававшей предсказуемость, прогнозируемость и способность адекватно договариваться с другими странами. Хазин считает, что эта «платформа» исчезнет буквально через несколько месяцев.
«Сегодня средний спад американской экономики составляет 8–9% в год. И это будет продолжаться еще довольно долго. И это ключевая проблема Запада. У нас тоже есть проблемы, но у нас нет спада 9% в год постоянно еще на пять лет вперед. А они не могут зафиксировать ситуацию – невозможно договариваться ни с кем, если платформа, на которой ты договариваешься, через три месяца разрушится», — заключил Хазин.