Экономист Хазин остроумным анекдотом о зайце, волке и медведе указал на реальное место Запада перед Россией

«Идет заяц по лесу. Видит: стоит волк. Заяц подходит к нему – и по морде хрясь лапой с когтями. У зайцев же довольно длинные когти. Волк кричит от боли, а заяц убегает. А волк бежит за ним. А заяц бежит-бежит, и за какое-то дерево прыгнул. Волк туда – а там стоит медведь. И заяц так стоит с медведем, обнимает его за спину и говорит: “Ты что-то имеешь против нашей с Мишей концепции прав человека?”» – пошутил Хазин на YouTube-канале «Интерпретация».