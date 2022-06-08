Экономист Хазин остроумным анекдотом о зайце, волке и медведе указал на реальное место Запада перед Россией

Известный экономист Михаил Хазин рассказал остроумный анекдот, который отражает весь геополитический расклад в мире.
Запад всегда стремился подчинить весь мир своим правилам. Но к настоящему времени западный мир неожиданно обнаружил себя в идеологическом меньшинстве. Своеобразный союз Великобритании, Польши и Прибалтики, который сложился в Европе, оказался неугодным для США.
Россия же в настоящее время смещает акценты в геополитике из Европы в Азию, в том числе на страны Ближнего Востока. Для наглядности Хазин рассказал анекдот о лесных жителях.
«Идет заяц по лесу. Видит: стоит волк. Заяц подходит к нему – и по морде хрясь лапой с когтями. У зайцев же довольно длинные когти. Волк кричит от боли, а заяц убегает. А волк бежит за ним. А заяц бежит-бежит, и за какое-то дерево прыгнул. Волк туда – а там стоит медведь. И заяц так стоит с медведем, обнимает его за спину и говорит: “Ты что-то имеешь против нашей с Мишей концепции прав человека?”» – пошутил Хазин на YouTube-канале «Интерпретация».
Ранее экономист Хазин заявил, что острейший кризис европейской экономики может привести к развалу Европейского союза до конца 2022 года, как когда-то произошло с СССР.