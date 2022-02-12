Экономист Гиринский заявил об освобождении пенсионеров от налога на имущество

Экономист Гиринский заявил об освобождении пенсионеров от налога на имущество Новости
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Пенсионерам в текущем году доступны некоторые льготы, которые связаны с освобождением от уплаты ряда пошлин и платежей. Соответствующей информацией поделился экономист Андрей Гиринский.

Гиринский во время беседы с агентством «Прайм» заявил, что пенсионеров освободили от уплаты пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсионных выплат и на оформления свидетельства по наследованию имущества.

Пенсионерам также не придется платить за обслуживание карты платежной системы МИР. Важной льготой в 2022 году является освобождение от уплаты земельного и имущественного налогов. Льгота распространяется на тех граждан, которые имеют участок не свыше шести соток. При этом сохранятся льготы и на оплату услуг ЖКХ.

Также есть льгота по газификации участка земли до его границ. Экономист подчеркнул, что в большом числе регионов пенсионеров освободят от оплаты проезда.

 
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