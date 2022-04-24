Экономист Елсуков: в России могут запустить производство каменной бумаги

Вместе с обычной

бумагой из древесины и целлюлозы предлагается запустить в производство каменную

бумагу, передает РИА Новости. Она будет изготавливаться из известняка и нетоксичного полимера. По

словам автора инициативы, таким способом можно изготавливать как плотную

упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и туалетную.