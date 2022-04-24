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    Экономист Елсуков: в России могут запустить производство каменной бумаги

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экономист Елсуков: в России могут запустить производство каменной бумаги

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    Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

    Проект производства
    каменной туалетной, офисной и книжной бумаги в России будет представлен уже летом 2022 года. Об этом рассказал экономист Алексей Елсуков.

    Вместе с обычной
    бумагой из древесины и целлюлозы предлагается запустить в производство каменную
    бумагу, передает РИА Новости. Она будет изготавливаться из известняка и нетоксичного полимера. По
    словам автора инициативы, таким способом можно изготавливать как плотную
    упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и туалетную.

    «Если в стране будет
    налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более
    низкими, чем на обычную бумагу», — сообщил он.

    В России запасы известняка считаются неисчерпаемыми. Эта бумага проще в
    производстве и более устойчива к повреждениям, пояснил он. Кроме того, такой
    вариант является экологичным и биоразлагаемым.

    Ранее такую бумагу
    уже начали производить в Японии. Схожие наработки есть в Узбекистане и
    Турции.

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