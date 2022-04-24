Экономист Елсуков: в России могут запустить производство каменной бумаги

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Проект производства
каменной туалетной, офисной и книжной бумаги в России будет представлен уже летом 2022 года. Об этом рассказал экономист Алексей Елсуков.
Вместе с обычной
бумагой из древесины и целлюлозы предлагается запустить в производство каменную
бумагу, передает РИА Новости. Она будет изготавливаться из известняка и нетоксичного полимера. По
словам автора инициативы, таким способом можно изготавливать как плотную
упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и туалетную.
«Если в стране будет
налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более
низкими, чем на обычную бумагу», — сообщил он.
В России запасы известняка считаются неисчерпаемыми. Эта бумага проще в
производстве и более устойчива к повреждениям, пояснил он. Кроме того, такой
вариант является экологичным и биоразлагаемым.
Ранее такую бумагу
уже начали производить в Японии. Схожие наработки есть в Узбекистане и
Турции.