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    Экономист Егорычева озвучила правила подготовки загородного дома перед дачным сезоном

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экономист Егорычева озвучила правила подготовки загородного дома перед дачным сезоном

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    pixabay.com

    Многие дачники уже активно готовятся к летнему сезону. Перед приездом на дачу нужно провести несколько действий, рассказала преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева «Прайму».

    Процесс подготовки дачи к летнему сезону индивидуален для каждого владельца. Зависит это от того, что некоторые заколачивают домики на зиму, а другие приезжают туда и в холодное время года. 

    Открыть дачный сезон нужно с привоза всех необходимых вещей. Далее можно запускать систему водоснабжения и водопровод. Егорычева советует просушить дом и проветрить помещения. Также нужно осмотреть постройку и провести ремонт при необходимости. 

    Последним пунктом станет уборка мусора с участка и подготовка компостной ямы. Если человек занимается выращиванием овощей, можно поставить теплицы.

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