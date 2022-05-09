Экономист Егорычева озвучила правила подготовки загородного дома перед дачным сезоном

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Многие дачники уже активно готовятся к летнему сезону. Перед приездом на дачу нужно провести несколько действий, рассказала преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева «Прайму».
Процесс подготовки дачи к летнему сезону индивидуален для каждого владельца. Зависит это от того, что некоторые заколачивают домики на зиму, а другие приезжают туда и в холодное время года.
Открыть дачный сезон нужно с привоза всех необходимых вещей. Далее можно запускать систему водоснабжения и водопровод. Егорычева советует просушить дом и проветрить помещения. Также нужно осмотреть постройку и провести ремонт при необходимости.
Последним пунктом станет уборка мусора с участка и подготовка компостной ямы. Если человек занимается выращиванием овощей, можно поставить теплицы.