Экономист Дудчак: провал с антироссийскими санкциями заставил нервничать западных политиков

В американском журнале The National Interest была опубликована статья, в которой западные аналитики попытались разобраться в ситуации с укреплением рубля. Неожиданное решение российского президента Владимира Путина о расчетах в национальной валюте при торговле газом с недружественными странами сыграло ключевую роль в этом вопросе. При этом аналитики полагают, что дальнейшее укрепление рубля приведет к дополнительным затратам для Запада, связанным с конвертацией валюты.