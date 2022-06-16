Экономист Дудчак: провал с антироссийскими санкциями заставил нервничать западных политиков

Запад, вводя ограничительные санкции в отношении России, не ожидал, что они не смогут оказать негативного влияния на российскую экономику, заявил Александр Дудчак.
В американском журнале The National Interest была опубликована статья, в которой западные аналитики попытались разобраться в ситуации с укреплением рубля. Неожиданное решение российского президента Владимира Путина о расчетах в национальной валюте при торговле газом с недружественными странами сыграло ключевую роль в этом вопросе. При этом аналитики полагают, что дальнейшее укрепление рубля приведет к дополнительным затратам для Запада, связанным с конвертацией валюты.
Соединенные Штаты и Евросоюз рассчитывали на быструю победу, вводя ограничения, однако Россия смогла достойно ответить, считает Александр Дудчак, пишет iReactor.
При этом, отметил экономист, западные санкции привели к обратному результату, которого не ожидали ни американцы, ни европейцы. Российский народ, наоборот, консолидировался и объединился вокруг президента РФ.
«А этих (Запад. — Прим. ред.) просто бесит, что их экономические и политические санкции не возымели какого-то успеха. Они пытались раскачать ситуацию, но рейтинг президента Путина наоборот вырос. У них все это на грани истерики, и теперь они чешут репу, что делать дальше», — высказал свое мнение Дудчак.
Запад хочет и дальше покупать энергоресурсы у РФ, однако условия российской стороны не позволяют американцам и европейцам делать это как раньше, по самым низким ценам. Поэтому, считает экономист, это очень беспокоит западных политиков. По его мнению, Россия пока справляется с вызовами, но расслабляться не стоит.
«Их больше всего волнует то, что Россия во всем этом процессе показала себя как мощная крепость», — отметил экономист.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.
При этом Россия стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.