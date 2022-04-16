Экономист Дорохов: коллекционные наборы Lego могут принести колоссальную прибыль

В качестве примера эксперт привел набор 10260 «Ресторанчик в

центре». Этот набор в начале прошлого года можно было купить примерно за 12

тысяч рублей. В настоящий момент за этот конструктор на вторичном рынке

придется отдать от 43 до 70 тысяч рублей.