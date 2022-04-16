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    Экономист Дорохов: коллекционные наборы Lego могут принести колоссальную прибыль

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Коллекционные наборы конструкторов Lego могут обеспечить возвратность 400% денежных
    сложений. Об этом сообщил агентству «Прайм» преподаватель Института мировой
    экономики и бизнеса РУДН Виктор Дорохов.

    Специалист подчеркнул, что ошибочно воспринимать наборы лишь
    в качестве деткой игрушки. Отельные серии Lego способны приносить сотни процентов
    доходности в рамках одного года. Самыми ликвидными и доходными являются большие
    коллекционные конструкторы, в особенности — модульные дома.

    В качестве примера эксперт привел набор 10260 «Ресторанчик в
    центре». Этот набор в начале прошлого года можно было купить примерно за 12
    тысяч рублей. В настоящий момент за этот конструктор на вторичном рынке
    придется отдать от 43 до 70 тысяч рублей.

    Житель Санкт-Петербурга ранее решил
    продать город из Lego.
    Горожанин оценил свою коллекцию в 1,1 млн рублей.

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