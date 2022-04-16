Экономист Дорохов: коллекционные наборы Lego могут принести колоссальную прибыль

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Коллекционные наборы конструкторов Lego могут обеспечить возвратность 400% денежных
сложений. Об этом сообщил агентству «Прайм» преподаватель Института мировой
экономики и бизнеса РУДН Виктор Дорохов.
Специалист подчеркнул, что ошибочно воспринимать наборы лишь
в качестве деткой игрушки. Отельные серии Lego способны приносить сотни процентов
доходности в рамках одного года. Самыми ликвидными и доходными являются большие
коллекционные конструкторы, в особенности — модульные дома.
В качестве примера эксперт привел набор 10260 «Ресторанчик в
центре». Этот набор в начале прошлого года можно было купить примерно за 12
тысяч рублей. В настоящий момент за этот конструктор на вторичном рынке
придется отдать от 43 до 70 тысяч рублей.
Житель Санкт-Петербурга ранее решил
продать город из Lego.
Горожанин оценил свою коллекцию в 1,1 млн рублей.