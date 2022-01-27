Экономист Чернявский назвал «сверхординарным» рост доходов бюджета РФ в 2021 году

Рост доходов бюджета в 2021 году на 35% выше плана стал «сверхординарным», считает экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский, передает РБК.

Эксперт выделил пять факторов увеличения бюджетных доходов. Он указал на высокие темпы роста экономики, рост цен на нефть, сокращение нормы сбережений домохозяйств, снижение международной мобильности населения из-за пандемии и высокую инфляцию.

Чернявский подчеркнул, что одним из основных источников доходов бюджета РФ остается НДС. Его доля составляет 36%. Поступления НДС выросли по сравнению с 2020 годом на 28%, заметил специалист.

По данным Минфина РФ, федеральный бюджет в 2021 году был исполнен с профицитом в 514,8 млрд рублей. При этом власти, наоборот, ожидали дефицит на уровне почти 2,8 трлн рублей. Доходы бюджета составили 25,3 трлн рублей. Наибольшая часть из них поступила от Федеральной налоговой службы, которая направила в казну около 15,9 трлн рублей. Еще 7,2 трлн бюджет получит от Федеральной таможенной службы, а 2,2 трлн — от других федеральных органов.

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