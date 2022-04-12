Экономист Белхароев: нехватка российского зерна грозит голодом Ближнему Востоку и Африке

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Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна, что может привести к голоду. Об этом заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» ИМЭБ РУДН Хаджимурад Белхароев.
Эксперт в беседе с «Праймом» отметил, что голод угрожает многим государствам, прежде всего — на Ближнем Востоке и в Африке. В последние пять лет Россия стала крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.
Белхароев напомнил, что из-за введенных санкций против Новороссийского морского порта, где отгружается более половины зерна на экспорт, его доставка в текущем году находится под вопросом. Часть судов также не смогут зайти в порты России из-за санкций.
Специалист указал, что российский экспорт затрагивает страны Северной и Тропической Африки, Ближнего Востока, а также частично Евросоюз и СНГ. Заменить объемы российского зерна не представляется возможным, заключил он.