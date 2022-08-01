Новости0

Экономист Баженов спрогнозировал прекращение торговых отношений России и ЕС

Экономист Баженов спрогнозировал прекращение торговых отношений России и ЕС
pxhere.com/PD

Страны Евросоюза смогут полностью отказаться от поставок российского газа и нефти только к 2027 году. Такой прогноз озвучил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Специалист в беседе с «Лентой.ру» рассказал, как он видит перспективы торговых отношений между Россией и ЕС. По его словам, отказ от газа займет значительно больше времени, чем от нефти.

«Пятилетний горизонт действительно является самым реалистичным. С точки зрения инфраструктуры, пока нет возможности полностью заместить российский газ теми же поставками сжиженного природного газа (СПГ) или альтернативными источниками энергии», — сказал эксперт.

Издержки для европейских государств в газовом противостоянии с Россией ранее оценил колумнист экспертного клуба «Дигория» Глеб Беляков, его мнение публиковал «ФедералПресс».

газ Евросоюз россия и ес торговля
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.