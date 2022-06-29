Экономист Бабкина: малоимущие россияне смогут получить пособия в июле

Если родители в мае подавали документы на назначение пособий в размере от 50 процентов от уровня детского МРОТ, то вышеуказанная мера их не коснется (повышенная выплата от 75 процентов). По словам экономиста, нынешние пособия просто будут проиндексированы на десять процентов автоматически.