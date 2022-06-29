Экономист Бабкина: малоимущие россияне смогут получить пособия в июле

Семьи, в которых раньше средний душевой доход не позволял им попасть под категорию «малоимущие», теперь могут подать заявление на назначение пособий. Это разрешается сделать в июле, рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.
Выплата предусмотрена для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Вновь подать заявление можно из-за того, что с 1 июня в стране были увеличены показатели МРОТ и прожиточного минимума, передает «Прайм».
«Если семья будет подавать заявление в июле, то ее доходы будут сравниваться уже с повышенным прожиточным минимумом, и те, кому в предоставлении пособия было отказано из-за превышения дохода, имеют возможность в этот раз его получить», — пояснила Бабкина.
Если родители в мае подавали документы на назначение пособий в размере от 50 процентов от уровня детского МРОТ, то вышеуказанная мера их не коснется (повышенная выплата от 75 процентов). По словам экономиста, нынешние пособия просто будут проиндексированы на десять процентов автоматически.
Недавно стало известно, что с 1 июля услуги ЖКХ вырастут на 3,5-5%. Максимальные значения этого показателя каждый регион установит самостоятельно, передает телеканал «360».