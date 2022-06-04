Экономический аналитик Соловейчик назвал отмену маршруток в Петербурге большой бедой

Смольный приступил к реализации второго этапа транспортной реформы в Северной столице. С 1 июня команда губернатора Петербурга Александра Беглова начала поэтапно ликвидировать маршрутные такси, что уже обернулось большими проблемами для горожан, считает экономический аналитик Владимир Соловейчик.
По его мнению, для многих жителей Петербурга маршрутки были чуть ли не единственным способом добраться до точки назначения. Не покрываются потребности людей в общественном транспорте как минимум в Петродворцовом, Курортном и Колпинском районах города. В беседе с ФАН эксперт заявил, что ситуацию не назвать иначе, как «большой бедой».
Соловейчик также подчеркнул, что он, как и многие другие жители города, включая экспертов, предупреждал власти города об опасности реализации нового этапа реформы без тщательной подготовки соответствующей инфраструктуры. На замену маршрутных такси предоставлено недостаточное количество городских маршрутов, уверен аналитик.