Экономический аналитик Соловейчик назвал отмену маршруток в Петербурге большой бедой

По его мнению, для многих жителей Петербурга маршрутки были чуть ли не единственным способом добраться до точки назначения. Не покрываются потребности людей в общественном транспорте как минимум в Петродворцовом, Курортном и Колпинском районах города. В беседе с ФАН эксперт заявил, что ситуацию не назвать иначе, как «большой бедой».