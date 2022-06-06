Экономический аналитик Адамидов назвал причину провала транспортной реформы в Петербурге

«В подобных случаях проблема вот в чем: маршрутная сеть может быть любая, просто она должна быть адекватна пассажиропотоку и обеспечена подвижным составом. Если вы меняете маршрутную сеть, но не хватает автобусов, то у вас не будет никакого улучшения», – отметил эксперт в комментарии ФАН.