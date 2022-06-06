Экономический аналитик Адамидов назвал причину провала транспортной реформы в Петербурге

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов предположил, что проблемы с реализацией транспортной реформы в Санкт-Петербурге могли быть спровоцированы тем, что губернатор города Александр Беглов хотел скорее отчитаться о проделанной работе.
Ранее комитет по транспорту Санкт-Петербурга назвал «экспериментом» проведение реформы в городе. По мнению Адамидова, проект не был достаточно подготовлен — с 1 апреля петербуржцы страдают от проблем, возникших при переходе на новую модель транспортного обслуживания.
«В подобных случаях проблема вот в чем: маршрутная сеть может быть любая, просто она должна быть адекватна пассажиропотоку и обеспечена подвижным составом. Если вы меняете маршрутную сеть, но не хватает автобусов, то у вас не будет никакого улучшения», – отметил эксперт в комментарии ФАН.
Адамидов также акцентировал внимание на том, что администрация губернатора Беглова, по всей видимости, не смогла учесть финансовые возможности мегаполиса. Бюджетные ограничения ощутимо повлияли на реализацию первого и второго этапов транспортной реформы.
«Даже в Москве, с более широкими бюджетными возможностями, получилось так, что месяца два также не могли вывести нужное количество подвижного состава. У Петербурга же есть бюджетные ограничения, может быть, нужный подвижной состав не собрали», – пояснил эксперт.
Главная причина низких темпов реализации нововведений, по мнению экономического аналитика, заключается в излишней спешке градоначальника Беглова. Управленец «бросился исполнять» реформу, чтобы быстрее отчитаться перед федеральным центром.
«Кто-то Беглову попенял: “В Москве уже сделано, а у тебя нет”. И он бросился исполнять. Ему совершенно не важно, как [горожане] будут ездить. Ему главное — отчитаться перед вышестоящим начальством. Как правило, все дурацкие реформы так и делаются», – резюмировал Адамидов.
Напомним, транспортная реформа в Санкт-Петербурге проходит с 1 апреля. Петербуржцы уже успели столкнуться с рядом массовых проблем — неработающими валидаторами, неудобными остановками, невозможностью оплаты проезда наличными, а также увеличением времени ожидания транспорта.