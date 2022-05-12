Эколог Шувалов рассказал о способах экономии энергии и ресурсов

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Каждый человек в процессе свой жизни должен оставлять как можно меньший экологический след. Как это сделать, рассказал эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.
Он отметил, что каждый человек в вопросе экологического образования должен начать с себя. Во-первых, стоит подумать над разумным потреблением воды и электроэнергии.
«Это значит не лить слишком много воды, выключать вовремя свет. Сакраментальная фраза “Уходя, гасите свет” должна постоянно крутиться в голове. Кипятить ровно столько воды в чайнике, сколько вам нужно, а не кипятить полный чайник несколько раз на дню, при этом выпивая лишь одну пятую часть», — пояснил Шувалов.
Кроме того, он призвал начать сортировать мусор и использовать экологичные виды транспорта для перемещения по городу. Все это позволит куда эффективнее экономить энергию и ресурсы.