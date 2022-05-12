Эколог Шувалов рассказал о способах экономии энергии и ресурсов

«Это значит не лить слишком много воды, выключать вовремя свет. Сакраментальная фраза “Уходя, гасите свет” должна постоянно крутиться в голове. Кипятить ровно столько воды в чайнике, сколько вам нужно, а не кипятить полный чайник несколько раз на дню, при этом выпивая лишь одну пятую часть», — пояснил Шувалов.