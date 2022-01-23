Эколог Пукалов заявил о необходимости ввести льготы для развития сетей газомоторного топлива

Государство должно финансировать создание сетей газозаправочных станций и стимулировать льготами не только участников этого рынка, но и водителей. Об этом заявил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов, сообщает ТАСС.

Эксперт уверен, что льготы должны быть наряду с теми, что существуют для электромобилей. К примеру, несмотря на платные парковки в Москве, владельцы электромобилей могут парковаться бесплатно. Водителям газовых машин можно было бы предоставить возможность парковаться за 50% от стоимости.

«Государству необходимо взять на себя финансирование (при создании сети заправочных станций) или предоставлять налоговые льготы для тех, кто организует такие сети, способствовать выделению земельных участков», — отметил Пукалов.

Эколог подчеркнул, что при использовании газа в атмосферу поступает меньше вредных выбросов, чем при дизельном или бензиновом топливе. Увеличение числа машин на газомоторном топливе стало бы шагом вперед для России.

Федеральный проект «Чистый воздух» действует в РФ до 2024 года в рамках нацпроекта «Экология». Его цель — снижение вредных выбросов в атмосферу наиболее загрязненных промышленных городов страны.

В России уже есть электромобили и даже электроавтобусы, однако такой вид транспорта не очень хорошо подходит для использования в холодном климате. Часть энергии приходится тратить на обогрев транспортного средства, а это приводит к уменьшению запаса хода.

По данным издания «ФедералПресс», в России появится единая структура для развития рынка газомоторного топлива. Отраслевые игроки надеются, что она станет площадкой для дискуссий между бизнесом и властью

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