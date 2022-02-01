Эколог Мордвинцев объяснил опасность таяния льдов для белых медведей

Белые медведи постепенно лишаются своей главной площадки для питания из-за изменений климата. Потепление приводит к таянию льдов, что вынуждает арктических хищников оставаться на суше, заявил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии имени А. Н. Северцова Илья Мордвинцев.

Белые медведи массово переселяются на острова и все чаще выходят к людям. На Новой Земле и Земле Франца-Иосифа животные голодают, что угрожает не только самим хищникам, но и человечеству, передает «Российская газета».

«Там им приходится искать себе пищу на скалах, где гнездуются птицы. Вот там, увы, мы находим животных и павших, и в крайней степени истощения», — посетовал Мордвинцев.

Речи о полном исчезновении белых медведей пока не идет, однако такая угроза существует. Со временем все больше проблем будет возникать и у хищников, и у людей при неожиданных контактах.

Образовательный краеведческий проект «Юный полярник» накануне организовали для московских школьников. Победители конкурса смогут отправиться на экскурсию в Арктику и побывать на настоящем ледоколе, передает «Вечерняя Москва».

Представители Русского Географического Общества ранее выбрали председателя Клинского отделения РГО. Им стал Юрий Коробов, эколог международного уровня, общественный деятель, исследователь Арктики, координатор специальных проектов Национального экологического корпуса, сообщает «Подмосковье сегодня».

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