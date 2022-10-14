Экоактивисты облили супом картину Ван Гога “Подсолнухи” в Национальной галерее Лондона: “Что ценнее — искусство или жизнь?”

Активисты движения Just Stop Oil, которое выступает против использования нефти в качестве топлива, залили томатным супом картину Ван Гога “Подсолнухи”. Об этом сообщает Sky News.

Произведение искусства экспонируется в Национальной галерее в Лондоне. Две девушки вылили на картину две банки томатного супа, после чего приклеили себя к стене суперклеем. Полотно не пострадало — картина находилась за стеклом. После инцидента активисток задержала полиция.

Во время акции девушки кричали лозунги с призывом защитить природу и принять меры против изменения климата: Что ценнее — искусство или жизнь? Что вас больше волнует — защита картины или защита нашей планеты и людей? Кроме того, они призвали помочь людям, которые оказались в трудной ситуации из-за кризиса: Топливо недоступно для миллионов семей, которые голодают. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа.

Инцидент обсуждают в соцсетях.

Слабоумие, отвага и реклама супа,

— прокомментировала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Картина “Подсолнухи” была написана Винсентом Ван Гогом в 1888 году и является одной из самых известных его работ. Полотно оценивается в 72,5 млн фунтов (более 5 млрд рублей).

За последнее время это уже не первое нападение на шедевры: ранее мужчина испачкал тортом “Мону Лизу” Леонардо да Винчи в парижском Лувре.