Экипажи самолетов Ту-142 Северного флота ВМФ РФ отработали дозаправку в воздухе

Экипажи самолетов Ту-142 Северного флота ВМФ РФ отработали дозаправку в воздухе Новости
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Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отдельного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота ВМФ РФ отработали навыки дозаправки топливом в воздухе.

По имеющейся информации, в учебно-тренировочных полетах были задействованы четыре Ту-142. В ходе маневров летчики успешно отработали взаимодействие с самолетом-заправщиком Ил-78 дальней авиации ВКС РФ, а также выполнили совместное маневрирование на малых высотах.

Отмечается, что подобные полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки. Дозаправка топливом в воздухе существенно увеличивает время и радиус действия Ту-142.

Ранее сообщалось, что российские противолодочные самолеты в текущем году продолжат длительные полеты в Арктику и Атлантику. В 2021 году летчики неоднократно выполняли подобные задачи в международном воздушном пространстве.

 
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ВКС РФ дозаправка ту-142
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