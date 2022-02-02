Экипажи МиГ-31 перехватили «вражеские» самолеты-разведчики на учениях в Приморье

Экипажи МиГ-31 перехватили «вражеские» самолеты-разведчики на учениях в Приморье Новости
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Летчики Восточного военного округа провели в Приморском крае учения, задействовав истребители-перехватчики МиГ-31 и многоцелевые истребители Су-30СМ.

Как сообщает пресс-служба ВВО, в рамках тренировочных мероприятий экипажи самолетов отработали перехват разведывательной авиации условного противника.

«Летный состав авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае, на истребителях-перехватчиках МиГ-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили учебные воздушные цели в ходе выполнения летно-тактических заданий», — сказано в пресс-релизе.

По легенде учений, дежурные силы соединения ПВО обнаружили самолеты-разведчики, которые не отвечали на запросы о государственной принадлежности. После этого навстречу им были направлены истребители.

Ранее, как сообщает Infox, на Западе истребитель МиГ-31 внесли в пятерку лучших военных самолетов, созданных в СССР. В частности, он без труда мог выслеживать американских разведчиков SR-71.

 
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