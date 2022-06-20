Экипажи АПЛ Северного флота в ходе учений отработали ракетные удары в Баренцевом море

Сообщается, что во время учений экипажи атомных подлодок Северного флота выполнили совместную стрельбу, одновременно поразив цели разными типами крылатых ракет. Известно, что боеприпасы обладали различными полетными и скоростными характеристиками. Согласно данным объективного контроля, маневры прошли успешно, ракетное вооружение подтвердило высокую надежность и заданные характеристики.

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Смоленск» и «Северодвинск» приняли участие в маневрах в акватории Баренцева моря, где отработали ракетные удары по условному противнику на расстоянии порядка 200 километров.