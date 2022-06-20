Экипажи АПЛ Северного флота в ходе учений отработали ракетные удары в Баренцевом море

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Смоленск» и «Северодвинск» приняли участие в маневрах в акватории Баренцева моря, где отработали ракетные удары по условному противнику на расстоянии порядка 200 километров.
Сообщается, что во время учений экипажи атомных подлодок Северного флота выполнили совместную стрельбу, одновременно поразив цели разными типами крылатых ракет. Известно, что боеприпасы обладали различными полетными и скоростными характеристиками. Согласно данным объективного контроля, маневры прошли успешно, ракетное вооружение подтвердило высокую надежность и заданные характеристики.
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