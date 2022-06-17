Экипаж судна «Академик Евгений Примаков» получил кортик известного российского дипломата

Кинжал передал внук дипломата, его тезка Евгений Примаков. Он признался, что о его деде принято вспоминать как о выдающемся и харизматичном государственном деятеле. Реже упоминается о том, что одно время он возглавлял внешнюю разведку. Совсем редко приводятся заслуги Примакова в качестве ученого-арабиста.