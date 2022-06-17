Новости0

Экипаж судна «Академик Евгений Примаков» получил кортик известного российского дипломата

Экипаж судна «Академик Евгений Примаков» получил кортик известного российского дипломата
pxhere.com

Кортик известного российского дипломата Евгения Примакова вручили экипажу названного в честь него исследовательского судна. Тожественная церемония состоялась в Санкт-Петербурге.

Кинжал передал внук дипломата, его тезка Евгений Примаков. Он признался, что о его деде принято вспоминать как о выдающемся и харизматичном государственном деятеле. Реже упоминается о том, что одно время он возглавлял внешнюю разведку. Совсем редко приводятся заслуги Примакова в качестве ученого-арабиста.

«Даже когда ему во время службы во внешней разведке хотели присвоить звание генерала, он сразу отказался», — цитирует слова внука Примакова газета «Петербургский дневник».

Помимо прочего, дипломат был еще и профессиональным моряком, так как он окончил мореходку. Семейную реликвию передали в руки капитана судна «Академик Евгений Примаков». Уже сегодня корабль отправится в порт Мурманска, а затем — в Карское море.

кортик примаков судно академик примаков
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.