Экипаж судна «Академик Евгений Примаков» получил кортик известного российского дипломата

Кортик известного российского дипломата Евгения Примакова вручили экипажу названного в честь него исследовательского судна. Тожественная церемония состоялась в Санкт-Петербурге.
Кинжал передал внук дипломата, его тезка Евгений Примаков. Он признался, что о его деде принято вспоминать как о выдающемся и харизматичном государственном деятеле. Реже упоминается о том, что одно время он возглавлял внешнюю разведку. Совсем редко приводятся заслуги Примакова в качестве ученого-арабиста.
«Даже когда ему во время службы во внешней разведке хотели присвоить звание генерала, он сразу отказался», — цитирует слова внука Примакова газета «Петербургский дневник».
Помимо прочего, дипломат был еще и профессиональным моряком, так как он окончил мореходку. Семейную реликвию передали в руки капитана судна «Академик Евгений Примаков». Уже сегодня корабль отправится в порт Мурманска, а затем — в Карское море.