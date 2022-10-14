экипаж Crew-4 успешно вернулся с МКС на Землю

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX отчиталось об успешном возвращении астронавтов экипажа Crew-4 с Международной космической станции на Землю.





Напомним, изначально планировалось, что корабль с астронавтами отстыкуется от МКС в 02:05 по московскому времени 13 октября и приводнится в 00:41 по Москве 14 октября. Однако затем возвращение астронавтов было отложено из-за погодных условий.

В итоге пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX отстыковался автоматическом режиме от МКС в 19:05 по московскому времени 14 октября. Отстыковка была дополнительно отложена на час, чтобы скорректировать положение люка МКС относительно корабля Crew Dragon.

Спускаемая капсула приводнилась в 23:55 по московскому времени около побережья штата Флорида.

В экипаж Crew-4 входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Они провели на борту МКС почти полгода (всего 170 дней), покинув Землю 27 апреля 2022 года.

Сейчас на МКС продолжают работать космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.