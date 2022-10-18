Екатерина Волкова рассказала, как Михалков лишил актеров работы в театре

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова вспомнила неприятную ситуацию с режиссером Никитой Михалковым. Актриса и ее коллеги лишились работы в Театре киноактера из-за именитого кинодеятеля.
Волкова трудилась в театре много лет, пока туда не пришел Михалков. При этом режиссер отказался сам увольнять артистов, так как, по его словам, не он их набирал.
«Не он нас уволил. Это все сделали, наверное, по его указаниям, но не его руками», — отметила актриса в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV.
По словам звезды «Ворониных», однажды ей позвонили из театра и попросили приехать, чтобы срочно подписать какую-то бумагу. Через неделю артистка получила звонок с предложением написать заявление на увольнение по собственному желанию.
Оказалось, что новый договор требовал от актеров находиться в театре в режиме 24/7, пояснила Волкова. Актрисе указали, что она неделю не появлялась в учреждении, никого не предупредив, поэтому ей пришлось уйти. Аналогично поступили со всеми ее коллегами.
Звезда «Ворониных» добавила, что Михалкову нужно было здание театра. С ее слов, режиссер как раз хотел открыть свою школу.