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Екатерина Волкова рассказала, как актеров хитростью увольняли из театра по указанию Никиты Михалкова

Екатерина Волкова рассказала, как актеров хитростью увольняли из театра по указанию Никиты Михалкова

Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова, наиболее известная по главной роли в сериале “Воронины”, стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Лауры Джугелии “Надо обсудить” и рассказала о том, как ее уволили из Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, где она работала 10 лет.

Никита Михалков стал худруком Театра-студии киноактера в 2017 году, а в 2019 году учреждение переименовали в Центр театра и кино.

Волкова заявила, что, хотя сам Михалков не увольнял актеров, это было сделано по его указу. Давно говорили, что Михалков придет, заберет здание, и вот пришел. Он нам сказал: “Не я вас набирал, не мне вас увольнять”. Так и вышло — не он нас уволил, но это было сделано по его указанию.

Волкова рассказала, что увольняли актеров хитростью. Я была в штате. Однажды мне звонят и просят срочно приехать в театр переподписать договор, еще через неделю попросили уйти по собственному желанию. Я спросила: “На каком основании? Что случилось?”. Мне ответили: “А помнишь, ты бумажку подписала? Читать надо”. Там было написано, что я обязана находиться в театре 24/7, с учетом того, что у нас никогда такого не было! То есть репетиций не было, потому что у всех есть работа, все снимаются. Хитро со всеми поступили. Актриса призналась, что хотела решать вопрос через юристов, однако ей сказали, что ее в любом случае могут уволить за прогулы по закону.

Артистка добавила, что ей больше обидно за своих коллег: у нее есть и другие проекты, однако так повезло не всем. Абсолютно со всеми так поступили. Было очень обидно. Ладно, я ухожу, мне есть куда — у меня работа. А ребята с пеной у рта доказывали свою правоту, стали писать в соцсети, был скандал. А все равно всех убрали. Выпускники школы сейчас нигде, их не трудоустроили. Ранее вокруг имени Никита Михалкова возникло еще несколько скандалов. Режиссер Виталий Манский в интервью Ксении Собчак заявил, что на ММКФ, президентом которого является Михалков, “воруется не меньше 85% бюджета”. В ответ Михалков обвинил Манского в клевете.

Позже Михалков, который публично поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине, заявил, что выдвигать фильм отечественного производства на премию “Оскар” в этом году “бессмысленно”. Это решение осудили многие кинематографисты, входящие в оскаровский комитет РФ. Режиссеры во главе с бывшим председателем комитета Павлом Чухраем заявили, что это решение было принято без обсуждения, и в знак протеста покинули комитет.

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RusNewsToday24
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