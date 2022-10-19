Екатерина Волкова рассказала, как актеров хитростью увольняли из театра по указанию Никиты Михалкова

Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова, наиболее известная по главной роли в сериале “Воронины”, стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Лауры Джугелии “Надо обсудить” и рассказала о том, как ее уволили из Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, где она работала 10 лет.

Никита Михалков стал худруком Театра-студии киноактера в 2017 году, а в 2019 году учреждение переименовали в Центр театра и кино.

Волкова заявила, что, хотя сам Михалков не увольнял актеров, это было сделано по его указу. Давно говорили, что Михалков придет, заберет здание, и вот пришел. Он нам сказал: “Не я вас набирал, не мне вас увольнять”. Так и вышло — не он нас уволил, но это было сделано по его указанию.

Волкова рассказала, что увольняли актеров хитростью. Я была в штате. Однажды мне звонят и просят срочно приехать в театр переподписать договор, еще через неделю попросили уйти по собственному желанию. Я спросила: “На каком основании? Что случилось?”. Мне ответили: “А помнишь, ты бумажку подписала? Читать надо”. Там было написано, что я обязана находиться в театре 24/7, с учетом того, что у нас никогда такого не было! То есть репетиций не было, потому что у всех есть работа, все снимаются. Хитро со всеми поступили. Актриса призналась, что хотела решать вопрос через юристов, однако ей сказали, что ее в любом случае могут уволить за прогулы по закону.

Артистка добавила, что ей больше обидно за своих коллег: у нее есть и другие проекты, однако так повезло не всем. Абсолютно со всеми так поступили. Было очень обидно. Ладно, я ухожу, мне есть куда — у меня работа. А ребята с пеной у рта доказывали свою правоту, стали писать в соцсети, был скандал. А все равно всех убрали. Выпускники школы сейчас нигде, их не трудоустроили. Ранее вокруг имени Никита Михалкова возникло еще несколько скандалов. Режиссер Виталий Манский в интервью Ксении Собчак заявил, что на ММКФ, президентом которого является Михалков, “воруется не меньше 85% бюджета”. В ответ Михалков обвинил Манского в клевете.

Позже Михалков, который публично поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине, заявил, что выдвигать фильм отечественного производства на премию “Оскар” в этом году “бессмысленно”. Это решение осудили многие кинематографисты, входящие в оскаровский комитет РФ. Режиссеры во главе с бывшим председателем комитета Павлом Чухраем заявили, что это решение было принято без обсуждения, и в знак протеста покинули комитет.